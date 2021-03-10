Dinamik denetimler sürüyor

Kontrollü normalleşme sürecinde Dinamik Denetim Modeli kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş ve beraberinde şube müdürleri berber, kuaför, market ve güzellik merkezlerini denetledi.

Esnafları tek tek ziyaret ederek, salgın döneminde daha dikkatli ve daha duyarlı olmaya özen gösterilmesi gerektiğini belirten İl Müdürü Fikret Keleş, yeni normalleşme kararları doğrultusunda işyerlerinde alınan tedbirleri gezerek yerinde kontrol ettiklerini söyledi.

Hayatın her alanında mevcut tedbirlere uyulması ve kontrollü sosyal hayatın sağlanması amacıyla kuralların esnetilmemesi gerektiğine dikkat çeken İl Müdürü Fikret Keleş, “Denetimlerde amacımız, esnafa ya da vatandaşa bir yaptırım değil. Sadece kuralların uygulanması konusunda herkesin elini taşın altına koyması gerektiğine vurgu yaparak bu pandemi sürecini atlatabilmek için kendi sağlığımıza ve halkın sağlığına da dikkat etmek gerektiğine vurgu yapıyoruz. Esnaf ve vatandaşlara tedbirlere uymanın özellikle de vaka sayısının düşmesi konusunda çok önemli olduğunu hatırlatarak, kendi sağlığımız, sevdiklerimizin ve tüm toplumun sağlığı için maske, sosyal mesafe ve temizlik kuralları konusunda gerekli hassasiyet göstermelerini ve tedbirleri asla gevşetmemelerini, ev ve taziye ziyaretlerini ertelemelerini ve misafir kabul etmemelerini istiyoruz.

Kontrollü Normalleşme ile birlikte alınan tedbirlerin uygulanması daha önemli bir hale gelmiştir. İlimiz hala risk haritasında çok riskli kısım içerisinde yer almakta. Ben inanıyorum ki hep beraber önce sarıya, daha sonra mavi kategoriye ulaşmak istiyoruz. Korona virüse karşı mücadeleyi hep birlikte kazanacağız. Lütfen, maske, mesafe ve temizlik hayatımızın vazgeçilmez kuralları olsun” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.