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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milletvekili Tutdere’den "destek ödemesi" çağrısı

İHA

Milletvekili Tutdere’den "destek ödemesi" çağrısı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Üyesi ve Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada tarımsal destekleme ödemelerinin zamanında yapılması için çağrıda bulundu.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde ödeneceği açıklanan buğday fark ödemesi ile mazot ve gübre destekleme ödemelerinin çiftçilere hala yapılmadığına dikkat çeken Milletvekili Tutdere, “Seçim bölgem Adıyaman başta olmak üzere Türkiye’deki çiftçilerin birinci gündemi geçim sıkıntısı ve hayat pahalılığıdır. Çiftçilerimizin bu sıkıntıları, Tarım ve Orman Bakanlığının tarımsal destekleme ödemelerini zamanında yapmaması nedeniyle katlanarak artmaktadır. Buradan bütün çiftçiler adına Tarım ve Orman Bakanlığına açıkça çağrıda bulunuyorum. Çiftçilerimizin ürün fark ödemeleri ile mazot ve gübre destekleme ödemelerini bir an evvel yapın, çiftçilerimizi bankalara ve tefecilere mecbur bırakmayın” diye konuştu.

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