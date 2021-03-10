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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çelikhan 1. Tütün Çalıştayı düzenlendi

İHA

Çelikhan 1. Tütün Çalıştayı düzenlendi

Adıyaman’ın Çelikhan 1. tütün çalıştayı, Vali Mahmut Çuhadar’ın katılımıyla gerçekleştirildi.
Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde geleneksel tarım ürünlerinden olan ve gelir açısından ilçenin ekonomisinde önemli bir yer işgal eden tütünle ilgili düzenlenen çalıştaya katılmak üzere Çelikhan ilçesini ziyaret eden Vali Mahmut Çuhadar’ı hükumet konağı önünde Kaymakam Necdet Uçar, Belediye Başkanı Mustafa Bulut ve ilçe yöneticileri karşıladı. Karşılama sonrası Vali Mahmut Çuhadar ve beraberindeki heyet, tütün üreticilerinin de hazır bulunduğu çalıştay salonuna geçti. Düzenlenen Çalıştayda, Adıyaman’da ve Çelikhan’da binlerce ailenin en önemli gelir ve geçim kaynağı olan sarmalık kıyılmış tütünle ilgili Temmuz ayında başlayacak yasal süreçle birlikte kooperatifleşme yoluyla üretimi ve tüketimi kayıt altına alınacak ve sarmalık kıyılmış tütün kaçak olmaktan çıkarılıp, üretim ve satışının tamamen serbest olduğu yasal bir zemine kavuşturulacağı vurgulandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan çalıştayın açılış konuşmasını yapan Çelikhan Tütün Üreticileri Kooperatif Başkanı Mahmut İlker Şahin, tütünün 100 yıldır bölge insanı için en önemli gelir kaynağı olduğunu söyledi. Çelikhan Belediye Başkanı Mustafa Bulutu ise Temmuz ayında başlayacak kooperatifleşme süreci ile ilgili bilgi vererek, tütünün kaçak olmaktan çıkarılıp, yasal bir şekilde satışının yapılacağını belirtti. Çalıştay’da tütün üreticilerine hitap ederek kendisinin de tütün üreticisi olan bir aileden geldiğini ifade eden Vali Mahmut Çuhadar, 2006 yılında tütün üzerine kaleme aldığı tütün tarlaları adlı bir şiiri seslendirdi. Vali Mahmut Çuhadar, “Bizim yetişmemizde, hamurumuzda ve ekmeğimizde tütün var. 9 Ay önce Adıyaman’a ilk atandığımda önümüze getirilen ilk konu tütündü. Bu konu ile ilgili tütün üreticilerimizle bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledik. Üreticilerimizle yaptığım toplantıda şunları dile getirdik. Biz devlet olarak asla tütüncümüzün ekmeğiyle, suyuyla aşıyla oynamayız oynanmasına da izin vermeyiz dedik. Çünkü tütün benim hayatımda da önemli bir yere sahiptir. Tütünün sizin için önemini biliyorum ve o yüzden bu şiiri okudum. Tütünle ilgili 1 Temmuz’dan itibaren başlayacak yasal süreçle birlikte kooperatifleşme yoluyla üretimi ve tüketimi kayıt altına alınacak ve sarmalık kıyılmış tütün kaçak olmaktan çıkarılıp, üretim ve satışı yine kooperatifler aracılığıyla yasal bir zemine kavuşturulacak. Kooperatifleşme bütün üreticilerin birlikteliğinin sağlandığı ve güç birliğinin oluştuğu bir yapıdır. Bizim kooperatifleşmekten kastımız tütün üreticisinin emeğinin ciddi bir şekilde bir hakkıyla değerlendirileceği bir yapı oluşturmaktır. O yüzden benim tütün üreticilerimizden ricam, kooperatifleşmeyi desteklemeleridir. Zaman mevcut kooperatif üzerinden tütün ticareti yapmaya başlama zamanıdır. Sen, ben, o ve diğeri kavgasına girmeden bir an önce bu işi neticelendirmeliyiz. Kooperatifin başarısı sizin başarınız olacaktır” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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