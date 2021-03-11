Kahta OSB Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı

Adıyaman’ın Kahta Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanlığı Kahta Kaymakamı ve Kahta OSB Yönetim Kurulu Başkanı Abdil Koç'un başkanlığında toplandı.

Ağırlıklı olarak 2. Etap için konuların konuşulduğu toplantıda 2. Etap için imar planının revizyonu, tadilat uygulama çalışması masaya yatırıldı. Kahta OSB'nin yatırım ve istihdam için daha cazip bir merkez olma yolunda ilerlemesine paralel olarak 2. Etap için gelen taleplerin sektörel bazda değerlendirilmesi de toplantının ana gündem maddesiydi.

Öte yandan hali hazırdaki bölgenin genel durumu ve GSM operatörleriyle yapılan baz istasyonu kurulumu da masaya yatırıldı.

Kahta OSB'nin bölgenin en cazip sanayi bölgesi yolunda ilerlediğini kaydeden Yönetim Kurulu Başkanı Kaymakam Abdil Koç, "Bölgemizde halihazırda 3 bin kişilik istihdam sağlanıyor. Bununla beraber sanayi üretimi ve ihracat verileri oldukça yüksek olan bir bölgeye sahibiz. İnşallah 2. Etabın da açılması ile bu veriler daha da katlanarak artacak. Şahsım ve yönetim kurulu adına tüm sanayicilerimize ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

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