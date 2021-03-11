Gelenekler sonraki kuşaklara aktarılıyor

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde geçmişte yaşanan geleneklerin unutulmaması için etkinlikler düzenleniyor.

Samsat Halk Eğitim Merkezi tarafından organize edilen, "Samsat Gevreği" isminin verildiği bayram taplaması geleneğinin bir sonraki kuşaklara aktarılması için "Gelenekten geleceğe" isimli bir proje ile ev yemekleri, şıllık, tatlılar ve diğer alanlarda tanıtım etkinlikler düzenleniyor. Bu kapsamda, Samsat ilçesine has bir gelenek olan ve genellikle Ramazan Bayramı öncesinde yapılan bayram taplamasının tanıtımı için bir etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, ilçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Abdurrahman Albayrak, AK Parti Adıyaman İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler ve birçok kurum amirleri ile vatandaşlar katıldı. Kadınlar tarafından geçmişteki geleneklere uygun olarak un, yağ, susam ve çörek otunun karışımı ile yoğrulan hamurlar açılarak yaz aylarında bölgede doğal olarak yetişen sarı renk veren bir ot sürülerek içerisinde köz bulunan ocakta pişirildi. Bir şenlik havasında geçen etkinlikte, konuşan Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, "Geleneğimizi devam etmeye çalışıyorum. Geçmişte buzdolabı olmadığından uzun süre bozulmayan bu tür yiyecekler yapılır. Bu imece ile yapılan bir gelenek. Biz bu geleneğimizi sürdürerek bir sonraki kuşaklara aktarmak istiyoruz" dedi.

AK Parti Adıyaman İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler ise yaptığı konuşmada, "Geleneksel lezzetlerimizden olan bayram taplaması özellikle Samsat halkının bir araya gelerek yapmış olduğu ve Türkiye geneline bu lezzetin tattırılması için toplanmış bulunmaktayız. Hanımlar büyük bir coşku ile bir araya gelmiş, birlik beraberlik içerisinde ortak bir faaliyet yapmış oluyorlar" dedi.

Program sonunda katılımcılara bayram taplaması ikram edildi.

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