Gelenekler sonraki kuşaklara aktarılıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gelenekler sonraki kuşaklara aktarılıyor

İHA

Gelenekler sonraki kuşaklara aktarılıyor

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde geçmişte yaşanan geleneklerin unutulmaması için etkinlikler düzenleniyor.
Samsat Halk Eğitim Merkezi tarafından organize edilen, "Samsat Gevreği" isminin verildiği bayram taplaması geleneğinin bir sonraki kuşaklara aktarılması için "Gelenekten geleceğe" isimli bir proje ile ev yemekleri, şıllık, tatlılar ve diğer alanlarda tanıtım etkinlikler düzenleniyor. Bu kapsamda, Samsat ilçesine has bir gelenek olan ve genellikle Ramazan Bayramı öncesinde yapılan bayram taplamasının tanıtımı için bir etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, ilçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Abdurrahman Albayrak, AK Parti Adıyaman İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler ve birçok kurum amirleri ile vatandaşlar katıldı. Kadınlar tarafından geçmişteki geleneklere uygun olarak un, yağ, susam ve çörek otunun karışımı ile yoğrulan hamurlar açılarak yaz aylarında bölgede doğal olarak yetişen sarı renk veren bir ot sürülerek içerisinde köz bulunan ocakta pişirildi. Bir şenlik havasında geçen etkinlikte, konuşan Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, "Geleneğimizi devam etmeye çalışıyorum. Geçmişte buzdolabı olmadığından uzun süre bozulmayan bu tür yiyecekler yapılır. Bu imece ile yapılan bir gelenek. Biz bu geleneğimizi sürdürerek bir sonraki kuşaklara aktarmak istiyoruz" dedi.
AK Parti Adıyaman İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler ise yaptığı konuşmada, "Geleneksel lezzetlerimizden olan bayram taplaması özellikle Samsat halkının bir araya gelerek yapmış olduğu ve Türkiye geneline bu lezzetin tattırılması için toplanmış bulunmaktayız. Hanımlar büyük bir coşku ile bir araya gelmiş, birlik beraberlik içerisinde ortak bir faaliyet yapmış oluyorlar" dedi.
Program sonunda katılımcılara bayram taplaması ikram edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kahta OSB Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Kahta OSB Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı
Önlem alınmazsa nergisler yok olacak
YEREL HABERLER Önlem alınmazsa nergisler yok olacak
Çelikhan 1. Tütün Çalıştayı düzenlendi
YEREL HABERLER Çelikhan 1. Tütün Çalıştayı düzenlendi
Suriye’ye hareket eden tabura vatandaşlardan sevgi seli Serdarlar Taburu Suriye yolunda
YEREL HABERLER Suriye’ye hareket eden tabura vatandaşlardan sevgi ...
Adıyaman’da Mercan Hatıra Ormanı oluşturuldu
YEREL HABERLER Adıyaman’da Mercan Hatıra Ormanı oluşturuldu
Milletvekili Tutdere’den "destek ödemesi" çağrısı
YEREL HABERLER Milletvekili Tutdere’den "destek ödemesi" çağrısı
Şarampole yuvarlanan kamyonetin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Şarampole yuvarlanan kamyonetin sürücüsü yaralandı
Başkan Kılınç, kursiyerlerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Kılınç, kursiyerlerle bir araya geldi
Başkan Kılınç, yol çalışmalarını inceledi
YEREL HABERLER Başkan Kılınç, yol çalışmalarını inceledi
Köylere sıvat dağıtımı yapıldı
YEREL HABERLER Köylere sıvat dağıtımı yapıldı
Dinamik denetimler sürüyor
YEREL HABERLER Dinamik denetimler sürüyor
Jandarma ekiplerinden ‘Huzurlu sokaklar’ uygulaması
YEREL HABERLER Jandarma ekiplerinden ‘Huzurlu sokaklar’ uygulaması
Terörist Sabri Ok tarafından şehit edilen Gazeteci Sami Nakipoğlu anıldı
YEREL HABERLER Terörist Sabri Ok tarafından şehit edilen Gazeteci ...
Dev uygulamada ceza yağdı
YEREL HABERLER Dev uygulamada ceza yağdı
Başarılı öğrencilere ödül
YEREL HABERLER Başarılı öğrencilere ödül
İki üniversite öğrencisi köy okulunu yeniledi
YEREL HABERLER İki üniversite öğrencisi köy okulunu yeniledi
Sosyal mesafeye uymayan sürücüler polisten kaçamıyor
YEREL HABERLER Sosyal mesafeye uymayan sürücüler polisten kaçamıyor
Turanlı’dan Miraç Kandili mesajı
YEREL HABERLER Turanlı’dan Miraç Kandili mesajı
Magandalar polisi harekete geçirdi
YEREL HABERLER Magandalar polisi harekete geçirdi
Adıyaman’da ‘Huzurlu Sokaklar’ uygulaması
YEREL HABERLER Adıyaman’da ‘Huzurlu Sokaklar’ uygulaması
Adıyaman’da 1 köy karantinaya alındı
YEREL HABERLER Adıyaman’da 1 köy karantinaya alındı
Başkan Kılınç’tan Miraç Kandili mesajı
YEREL HABERLER Başkan Kılınç’tan Miraç Kandili mesajı
Yunus Emre mahallesine en büyük bahçe
YEREL HABERLER Yunus Emre mahallesine en büyük bahçe
Adıyaman Belediyesi ile TSE protokol imzaladı
YEREL HABERLER Adıyaman Belediyesi ile TSE protokol imzaladı