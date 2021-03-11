Mustafa Dede, budamak istediği asmada asılı kaldı

Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman), (DHA)ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, budadığı üzüm asmasında dengesini yitirince asılı kalan Mustafa Sarı (80), komşuları tarafından kurtarıldı.
Besni ilçesine bağlı Köseceli beldesinde oturan Mustafa Sarı, 2 katlı evin üst katında, üzüm asmasını budamak istedi. Ancak bu sırada dengesini yitiren Sarı, asmada asılı kaldı. Sarı´yı gören komşuları yardıma koştu. Mustafa Sarı´yı asılı kaldığı yerden indirilen komşuları, üzerindeki şoku atlatması için su verdi.
Mustafa Sarı, asmayı budamak isterken ayağının kaymasıyla asılı kaldığını söyledi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Besni Mustafa ÖNDOĞAN
2021-03-11 13:05:31
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