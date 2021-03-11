AGAD Yönetimi Başkan Dağtekin ile bir araya geldi

Adıyaman Faal Gazetecileri Cemiyeti (AGAD) AK Parti İl Başkanlığına yeniden seçilen Mehmet Dağtekin’i ziyaret etti.

Adıyaman Faal Gazetecileri Cemiyeti (AGAD) Başkanı İbrahim Aslan, Genel Sekreter İbrahim İnan ve yönetim kurulu üyelerinden Medya Trend Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gül, Güne Bakış Gazetesi İmtiyaz Sahibi Mustafa Yücekaya ve Işık Gazetesi İmtiyaz Sahibi Bilal Işık ile birlikte AK Parti İl Başkanlığına seçilen Mehmet Dağtekin’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

AGAD Yönetimi ziyarette seçim süreci ve yapılacak olan çalışmalar hakkında Başkan Mehmet Dağtekin’den bilgi aldı. Burada açıklama yapan AGAD Başkanı İbrahim Aslan, misafirperverliğinden dolayı Başkan Dağtekin’e teşekkür ederken çalışmalarında başarı diledi.

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