Üç günde çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi

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Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son 3 günde yapılan sokak uygulamalarında çok sayıda uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son 3 gün içerisinde sokaklarda yapılan denetimler kapsamında 25,26 gram metamfetamin, 151,16 gram bonzai, 16,7 gram esrar, 6 adet uyuşturucu hap, 1 gram eroin, 2 adet tabanca ve bu tabancalar ait 23 adet mermi ele geçirildi.

Üzerinde uyuşturucu ve tabanca çıkan D.Ç., E.A., M.C.O., E.B., M.N.G., M.Ş.A., A.K., B.B., C.S., R.B., G.M., İ.N., S.S., M.E., ve isimli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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