Adıyaman’da uçak seferlerine rüzgar engeli

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Adıyaman’da şiddetli rüzgar uçak seferlerini engelledi.

Adıyaman’da şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor. AnkaraAdıyaman TK712829 ve İstanbulAdıyaman TK221617 sefer sayılı uçuş şiddetli rüzgarın neden olduğu olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

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