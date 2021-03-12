Şiddetli rüzgar ağaçları kökünden söküp çatıları uçurdu Reklam tabelaları ve aydınlatma direkleri parçalandı

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Adıyaman’da dün gece itibariyle başlayan şiddetli rüzgar kent merkezinde ağaçları kökünden söküp çatıları uçurdu.

Dün gece etkisini gösteren şiddetli rüzgarla birlikte yol kenarında bulunan reklam tabelaları yerinden sökülerek devrildi. Çok sayıda aydınlatma direğinin devrildiği Adıyaman’da 32 kilometre hızla esen rüzgara dayanamayan bazı ağaçlar kökünden sökülerek devrildi. İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıldönümünü kutlamak için Adıyaman Güzel Sanatlar Lisesinde düzenlenen program, okulun çatısının uçması sonucu iptal edildi. Adıyaman Belediyesine bağlı ekipler, devrilen ağaçları motorlu testere ile parçaladı.

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