Adıyaman´da fırtına çatıları uçurdu, uçak seferleri iptal oldu

Miraç Kandili ne zaman? Yarın mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN´da, etkili olan fırtına nedeniyle binaların çatısı uçtu, kentte uçak seferleri iptal edildi.

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan fırtına gün içinde de devam etti. Fırtına nedeniyle farklı bölgelerdeki birçok ev ve iş yerinin çatıları uçtu, çöp konteynerleri yola savruldu. Fırtına nedeniyle Ankara ve İstanbul uçak seferleri karşılıklı olarak iptal edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN

2021-03-12 13:19:35



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.