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Adıyaman´da fırtına çatıları uçurdu, uçak seferleri iptal oldu

DHA

Adıyaman´da fırtına çatıları uçurdu, uçak seferleri iptal oldu


Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN´da, etkili olan fırtına nedeniyle binaların çatısı uçtu, kentte uçak seferleri iptal edildi.
Kentte dün akşam saatlerinde başlayan fırtına gün içinde de devam etti. Fırtına nedeniyle farklı bölgelerdeki birçok ev ve iş yerinin çatıları uçtu, çöp konteynerleri yola savruldu. Fırtına nedeniyle Ankara ve İstanbul uçak seferleri karşılıklı olarak iptal edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN
2021-03-12 13:19:35

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