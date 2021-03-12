Kahta’da motosiklet ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde motosiklet ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza ilçenin en işlek caddesi olan Mustafa Kemal Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mustafa Kemal Caddesi otogar kavşağında 02 D 6085 plakalı Ford markalı yolcu minibüsü ile Bilal Y. (18) yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ile arkasında oturan Abdulgaffar A. (14) çarpmanın etkisiyle yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralıları ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye altına alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.