Adıyaman'da fırtınanın neden olduğu hasarın boyutu bir gün sonra ortaya çıktı



Mustafa ÖNDOĞANSelim SONKAYA/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN ve ilçelerinde, dün gece etkili olan fırtına nedeniyle çatılar uçtu, araçlar zarar gördü, ağaçlar devrildi. Fırtınanın ardından hasarın boyutu bir gün sonra ortaya çıktı.

Kent merkezi, Besni ve Çelikhan ilçelerinde dün gece etkili olan fırtına nedeniyle birçok ev ve iş yerinin çatısı uçtu. Çatıdan uçan parçaların isabet ettiği çok sayıda adaç hasar gördü, şiddetli fırtına bazı ağaçları köklerinden söktü bazılarının dallarını kırdı. Fırtına nedeniyle elektrik, su kesintileri yaşandı.

Çatıları uçan evler tedbir amaçlı boşaltılırken, Besni Kaymakamı Nazlı Demir, fırtına nedeniyle hasar oluşan mahallelerde incelemelerde bulundu. Fırtınanın neden olduğu zarar, günün ilk ışıklarıyla ortaya çıktı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mustafa ÖNDOĞAN-Selim SONKAYA

2021-03-13 13:49:13



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