Hırsızlık şüphelisi kovalamacayla yakalandı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, hırsızlık suçundan aranan E.T., polis tarafından kovalamaca ile yakalandı.

Kent merkezinde polisin şüphe üzerine durdurmak istediği kişi, kaçmaya başladı. Kovalamacayla yakalanan şüphelinin 2 ayrı hırsızlık olayı ile ilgili aranan E.T. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan E.T., sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN

2021-03-13 17:47:37



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.