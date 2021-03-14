İstiklal Marşının Kabulü fidan dağıtılarak kutlandı

Adıyaman Belediyesi, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınan ve 1921 yılında kabul edilen İstiklal Marşının kabulünün 100. yılı dolayısıyla kabul edildiği tarihe ithafen 1921 adet fidan dağıttı.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’ın yeşil Adıyaman hayalini gerçeğe dönüştürmek için şehrin birçok noktasında binlerce ağaç diken Adıyaman Belediyesi tarafından Demokrasi Parkında gerçekleşen törende, vatandaşlara dağıtılan 1921 adet fidanın yanı sıra, çocuklara da içerisinde çam ağacı tohumu bulunan kalem hediye edildi.

Dağıtım töreninde konuşan ve gerçekleştirilen kampanya ile ilgili bilgi veren Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Oruç, Adıyaman Belediyesi olarak İstiklal Marşının kabulünü böyle anlamlı bir kampanyayla kutlamak istediklerini söyledi.

Başkan Oruç, “Başkanımız Süleyman Kılınç’ın talimatlarıyla ilimizde sürdürdüğümüz yeşil Adıyaman projemiz hız kesmeden devam ediyor. Bu kampanyanın bir parçası olarak bugün de 1921 adet fidan dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Göreve geldiğimizde şehrimizdeki ağaçlandırma oranının istenilen oranda olmadığını düşünerek, geleceğe güzel bir miras bırakma adına yeşil Adıyaman projesini başlattık. Bu yılın ilk 2. ayında 50 bin civarında fidanı gerek toprakla buluşturduk, gerekse vatandaşlarımıza dağıtarak kendi bahçelerine dikmelerini sağladık. İnşallah yıl içerisinde saksılı fidanlarımızdan da dağıtmaya devam edeceğiz. Fidan dikimi için hiçbir fırsatı kaçırmıyoruz. Bu yıl bütün anlamlı günlerde fidan dağıtımı gerçekleştirdik. Bundan sonra da böyle önemli günleri yine fidan dağıtımıyla kutlamaya devam edeceğiz. Bugün de 1921 adet fidan dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Bu fidanlarımızın bakımıyla ilgili de şehrimizdeki parklarımızda, refüjlerimizde analizler yapıldı, hangi gübrenin hangi aralıklarla verilmesi gerektiği noktasında da elimizde faydalı veriler var. Gübreleme ve bakım işlemleri geçen haftadan itibaren başladı. İnşallah 3 yıl bu şekilde çalışma yaparak, yeşil bir Adıyaman hayaline kavuşacağımıza inanıyoruz. Buradan halkımıza talebimiz zorluklarla ektiğimiz ve bakımını yapacağımız bu ağaçların bakımında bize destek olmaları. El birliğiyle şehrimizi yemyeşil bir şehre dönüştürelim” diye konuştu.

Konuşmanın ardından vatandaşlara fidan dağıtımı yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.