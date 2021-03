Çok amaçlı spor salonunda dünya şampiyonları yetişecek

Adıyaman Gençlik ve Spor Müdürlüğünün Kabcami mahallesinde yaklaşık 21 milyon TL’ye mal olan modern spor tesisi gençlere şampiyonluklar yaşatacak.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Milletvekilleri İbrahim Halil Fırat, Yakup Taş, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin ve Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış Merkez Çok Amaçlı Spor Salonunda incelemede bulundu.

Ek ikmal bedeliyle beraber yaklaşık 21 milyon TL’ye mal olan modern spor tesisimiz gençlerimizin spor sevgisine katkı sağlayacak. Kısa bir sure içerisinde hizmete girecek olan Merkez Çok Amaçlı Spor Salonu Adıyaman halkımıza ve gençlerimize modern bir bina ile hizmet verecek.

Tesis 4 katlı olup, 5 adet çok amaçlı spor salonu, 2 adet seminer salonu, 4 adet çok amaçlı derslikler, idari ofisler, baybayan soyunma odaları, antrenör odaları, doktor ve revir odalarını bünyesinde barındıran tesiste yüzlerce sporcu aynı anda spor yapabilecek.

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, “Dünya Şampiyonalarının yetiştirileceği ve kısa sure içerisinde hizmete girecek olan Merkez Çok Amaçlı Spor Salonunda gençlerin her türlü spor aktivitesini profesyonel manada icra edebilmeleri için gerekli olan altyapı sağlanacaktır. İçerisinde pek çok spor dalının rahatlıkla icra edileceği spor kompleksi gençlerimize şimdiden hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

