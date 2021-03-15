Parkta rastgele havaya ateş edip kaçtı

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Mahir ALAN/ADIYAMAN,(DHA)ADIYAMAN´da, kimliği belirsiz kişi parkta rastgele havaya tabanca ile ateş edip, kaçtı.

Olay, öğle saatlerinde Yeni Sanayi Mahallesi´nde meydana geldi. Sümer Parkı'na gelen kimliği belirsiz bir kişi, yanındaki tabanca ile havaya 3 al ateş ederek kaçtı. Silah sesini duyanların ihbarıyla parka gelen polis ekipleri inceleme yapıp, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN

2021-03-15 13:12:18



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