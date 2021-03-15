Gölbaşı ilçesinde 1 köy karantinaya alındı

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Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde 1 köy karantina altına alındı.

Gölbaşı Kaymakamlığı ilçeye bağlı Haydarlı köyünün, Covid19 tedbirleri kapsamında ilçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 10 gün karantinaya alındığını duyurdu.

Karar doğrultusunda, jandarma ekiplerince önlemler alınarak köyün giriş ve çıkışları yasaklandı.

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