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Adıyaman'da aşılama ekiplerinin yoğun mesaisi

DHA

Adıyaman'da aşılama ekiplerinin yoğun mesaisi


Sercan SAKAR/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, koronavirüsle mücadele kapsamında sağlık ekipleri, araçla ulaşımın mümkün olmadığı mezralara kilometrelerce yürüyerek gidiyor ve 65 yaş üzeri vatandaşları aşılıyor. İnternetin çekmediği bölgelerde yüksek noktalara çıkarak onay kodu alan ekipler, bugüne kadar kentte 69 bin 750 kişiye aşı yaptı.
Evde sağlık hizmeti alan veya sağlık sorunları nedeniyle hastaneye gidemeyen 65 yaş üstü vatandaşlar için Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 83 aşılama ekibi oluşturuldu. Ekipler, her gün kent merkezinin yanı sıra köy ve mezralara giderek, 65 yaş üzeri kişilerin koronavirüs aşılarını yapıyor. 3'er kişilik ekipler zaman zaman araçla ulaşımın mümkün olmadığı köy ve mezralara ise ellerindeki malzemelerle birlikte kilometrelerce yürüyerek, sağlık hizmetini vatandaşın ayağına götürüyor. Gittikleri köy ve mezralarda aşılama çalışması yapan ekipler, internet çekmemesi halinde ise bölgedeki yüksek bir noktaya çıkarak tabletler ile sisteme girip onay kodu aldıktan sonra aşıyı yapıyor.
`HER TÜRLÜ ŞARTTA AŞILAMA YAPIYORUZ´
Aşılama ekibinde yer alan doktorlardan Berat Akif Özberk, 28 gün arayla 2 doz halinde aşılama çalışmaları yapıldığını ifade etti. Kentte bugüne kadar 69 bin 750 kişiye aşılarının yapıldığını anlatan Özberk, "Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü tarafından aşı çalışmalarımız devam etmektedir. Aşı çalışmalarımız Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen 65 yaş ve üzeri hastalara 28 gün arayla iki doz şeklinde yapılmaktadır. Sağlık çalışanları olarak kar kış demeden hastane ve sağlık ocaklarına gidemeyen vatandaşlarımızın evlerine gidip aşısını yapıyoruz. Bu şartlar altında çalışırken vatandaşlarımızdan ricamız herkes aşısını tam olarak yaptırmaları yönündedir. Zaman zaman arazi şartları nedeniyle araçla gidilemeyen yerlere yürüyerek ulaşıyoruz ve bazı zamanlarda onay kodu almak için internetin çektiği alanları arıyoruz. Her türlü şartta aşılama yaparak, vatandaşlarımızı da koronavirüse karşı bilgilendiriyoruz" dedi.
Aşılama ekibinde yer alan doktorlardan Ezgi Işık ise aşılamanın yanı sıra ekiplerin koronavirüs testi pozitif çıkan kişilerin temaslı olduğu vatandaşlarla da irtibat kurarak filyasyon çalışması yaptıklarını ve herkesi pandemi sürecine ilişkin bilgilendirdiklerini kaydetti.
65 yaş üzeri vatandaşlar ise evlerine gelerek kendilerine aşılarını yapan sağlık ekiplerine teşekkür etti.DHA-Genel Türkiye-Adıyaman Sercan SAKAR
2021-03-16 09:09:52

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