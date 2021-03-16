Askerden firar eden şüpheli, kontrol noktasında yakalandı

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Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ANKARA'da askerlik görevini yaparken firar eden R.T., Adıyaman'da polis ekiplerince yakalandı.

AdıyamanGölbaşı karayolunun 10´uncu kilometresinde uygulama noktası oluşturan polis ekipleri, yaptıkları rutin uygulama sırasında bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste bulunanların kimliklerini kontrol eden polis, yolculardan R.T.'nin, Ankara'da askerlik görevini yaparken firar ettiğini ve arandığını saptadı. Bunun üzerine gözaltına alınan R.T., İl Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN

2021-03-16 17:10:28



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