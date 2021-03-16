Necmettin Erbakan Parkına yeni fitness aletleri alındı

Adıyaman Belediyesi tarafından şehir genelindeki parklarda başlatılan yenileme çalışmaları kapsamında Necmettin Erbakan Parkına yeni fitness aletlerinin montajı yapıldı.

Çalışmalar kapsamında daha önce fiziki yapısı yenilenip, düzenlenen Kayalık Mahallesi’ndeki Necmettin Erbakan Parkına yeni fitness aletleri de yerleştirildi.

Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’ın talimatıyla gerçekleşen çalışmalar için yetkililere teşekkür eden mahalle sakinleri, parkın bu haliyle hem küçüklere hem de yetişkinlere hitap ettiğini söyledi.

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