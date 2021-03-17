PKK'ya lojistik destek sağlayan şüpheli tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)-ADIYAMAN'da, terör örgütü PKK'ya, lojistik destek sağladığı belirlenerek gözaltına alınan şüpheli M.K., tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmada M.K. isimli şüphelinin, PKK terör örgütüne jeneratör, kitap, gıda ve çeşitli yaşam malzemesi temin ettiği belirlendi. Ekiplerin düzenlediği operasyonla M.K. kent merkezindeki adresinde gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı'ndaki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen M.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN

2021-03-17 10:08:11



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.