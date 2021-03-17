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Radar cezası yememek için akıllara gelmeyen şeyi yaptı Sonu 93 ile biten plakayı 98 yapınca polis ekiplerinden yine kaçamadı

İHA

Radar cezası yememek için akıllara gelmeyen şeyi yaptı Sonu 93 ile biten plakayı 98 yapınca polis ekiplerinden yine kaçamadı

Adıyaman’da keçeli kalem ile plakasını değiştirerek radar cezaları yemek istemeyen sürücü, polis ekiplerinden yine kaçamadı.
Edinilen bilgilere göre, seyir halinde bulunduğu yolda hız sınırını aşarak iki defa radara yakalanıp toplam 2 bin 678 TL para cezası yiyen Muhammed D., isimli sürücü, radara yakalanmamak için sonu 93 ile biten plakasını keçeli kalem ile 98 yaptı. Bu defa yine bulunduğu yolda hız sınırını aşarak radara yakalandı. Radar aracında bulunan polis memuru, radara giren araç ile plakanın bir birine uyuşmadığını fark etti. Oldukça dikkatli olan radar aracındaki trafik polis memuru, aracı takibe aldı. Yapılan takip sonrasında araç Köy Hizmetleri Kavşağı yakınlarında yakalandı. Yapılan incelemelerde plaka üzerinde keçeli kalem ile oynama yapıldığı anlaşıldı. Polis ekipleri plakada oynama yapan sürücüye bu defa bin 661 TL para cezası uyguladı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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