Tefecilik operasyonunda 5 gözaltı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri 8 ayrı adrese eş zamanlı gerçekleştirdikleri tefecilik operasyonunda 5 kişiyi gözaltına aldı.

KOM Daire Başkanlığının koordinesinde Türkiye genelinde tefecilere yönelik yapılan operasyonlar kapsamında, Adıyaman genelinde 8 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda A.U., Ö.B., Y.B., A.E, ve Y.A. isimli şahıslar göz altına alındı. Yapılan aramalarda 3 adet senet, 1 adet çek, 1 adet dekont, 2 adet ajanda,1 adet av tüfeği ve 140 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar sorgulanmak üzere Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.