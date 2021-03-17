Adıyaman 1954 Spor: 4 Modafen: 1

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TFF 3. Lig 4. Grupta mücadele eden Adıyaman 1954 Spor, rakibi Modafen’i 41 mağlup etti.

Adıyaman Atatürk Stadında oynanan maçını Murat Kasap yönetti. Misafir takım Modafen maçın 16. Dakikasında Yıldıray Koçal’ın golüyle 10 öne geçti. Ev sahibi takım maçın 34. Dakikasında Ahmet Teker’in golüyle 11 beraberliği yakaladı. Maçın ilk yarısı 11 bitti.

Maçın ikinci yarısında Modafen sporcusu Ozan Girgin kendi kalesine attığı gol ile ev sahibi takım 21 öne geçti. İkinci yarıda üstün bir futbol sergileyen Adıyaman 1954 Spor, Salim Uzun’un 89. Dakikada attığı gol skoru 31 yaptı. Adıyaman 1954 Spor uzatmalarda (90+2) Berat Tosun’un golüyle maçtan 41 galip geldi.

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