Başkan Dağtekin’den 18 Mart Şehitleri Anma mesajı

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ıncı yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Çanakkale Zaferimizin 106. Yıl dönümünde, millet olarak büyük bir gurur ve heyecanla yaşadıklarını dile getiren Başkan Mehmet Dağtekin, Çanakkale destanının bütün kahramanlarını bir kez daha rahmetle, tazimle yad ettiklerini söyledi.

Başkan Dağtekin, Çanakkale Zaferi'nin, dönemin en modern ordularını ve en büyük donanmasını dize getiren, ‘Çanakkale geçilmez’ sözünü tarih sayfalarına nakşeden şanlı bir destan olduğunu vurguladı.

18 Mart’ın, milletimiz için anlamlı ve çok kıymetli bir zaman dilimi olduğunu belirten Başkan Dağtekin “Milletimizin tarihi meydan okuyuşlarından birisini görmek, bağımsızlık uğruna canlardan nasıl geçildiğini bilmek ve işgal heveslerini emperyalist güçlerin kursağına dizen kutlu ecdadımızı anlamak isteyenler, 18 Mart’a iyi baksınlar. Bu öyle bir tarihi anlardır ki; iman dolu göğüslerin, milli ruh ve milli şuurumuzun ifadesidir. 18 Mart’ın tarifi; millet uğruna, vatan ve bayrak uğruna candan geçmek demektir. Çanakkale Zaferi’nin aslında ne olduğu sorusuna verilecek en güzel cevap, milli ve manevi değerlerin baş üstünde tutulmasıdır, milletin birliğidir, beraberliğidir ve vatanın bölünmez bütünlüğüdür. Çanakkale Zaferi, aynı cephede ve aynı safta birleşmiş olan kutlu ecdadımızın ortak duasıdır ve duygusu, ortak millimanevi dayanışmasıdır. Bu dayanışmanın en güzel örneklerinden biri de 15 Temmuz gecesi FETÖ ihanet şebekesine karşı sergilenen kahramanlıkta, milletimizin devletiyle ne kadar bütünleştiğini tartışmasız şekilde bir kez daha teyit etmiştir. Yine yakın tarihte Afrin harekatı sürecinde 7'den 70'e milletimizin seferber olması, Çanakkale ruhunun bu topraklarda ne kadar diri, ne kadar canlı olduğunu bir kez daha göstermiştir.

Türkiye, bundan 106 sene önce birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde yedi düvele Çanakkale'yi nasıl dar etmişse bugün ise Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde her zamankinden daha güçlü, daha kararlı bir ülke olduğunu ve terör örgütleri üzerinden uygulanmak istenen senaryoları bozacak güce ve kudrete sahip olduğunu tüm dünyaya göstermiştir. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyor, Şehitleri Anma Günü ve 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'mizin 106’ıncı yıldönümünü kutluyorum” ifadelerini kullandı.

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