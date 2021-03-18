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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yıldırım, Çanakkale Zaferini kutladı

İHA

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferini kutladı.

Yıldırım, Çanakkale Zaferini kutladı

Adıyaman’ın Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferini kutladı.
Çanakkale Zaferinin ülke için çok ayrı bir kıymette olduğunu vurgulayan Başkan Yıldırım, “Çanakkale geçilmez sözünü tarihe binlerce isimsiz şehidimizin kanıyla yazdığımız, tüm Türk halkının kahramanlığının destanı olan Çanakkale Zaferi’nin 108. Yıldönümünü kutlamanın haklı gururunu yaşıyoruz. Milletimizin birliğinin ve bütünlüğünün en anlamlı simgelerinden biri olan Çanakkale Zaferi, bir azmin, inancın ve adanmışlığın sembolü haline gelmiştir. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un da İstiklal Marşı’nda bahsettiği gibi, bugün Türk halkı olarak bizlerin görevi, bize bu vatanı vücutlarını düşmana siper ederek bırakmış olan, akabinde düşmanı vatanımızdan püskürtmüş olan atalarımızın mirasını en iyi şekilde korumaktır. Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin yıldönümünde Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ebediyete intikal eden kahramanlarımızı ve vatanını canından aziz bilen tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum” diye konuştu.

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