Adıyaman’da Çanakkale Zaferi kutlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adıyaman’da Çanakkale Zaferi kutlandı

İHA

Adıyaman’da Çanakkale Zaferi kutlandı

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 106. yıldönümü tüm Türkiye’de olduğu gibi Adıyaman’da da gururla kutlandı.
18 Mart Şehitleri Anma Günü töreni, Şehitlik Anıtına çelenk konulmasıyla başladı.
Şehitlikte düzenlenen programa Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Derneği Şube Başkanı Hacı Erdengi, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ahmet Okutan, kamu ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti başkanları, askeri erkân, şehit yakınları, Kıbrıs Gazileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.
Tören, şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayıp, İstiklal Marşı’nın okunması, askerler tarafından saygı atışının yapılması ve şehitlik anıtına çelenk sunulmasıyla devam etti.
Şehitlik şeref defterini imzalayan Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, “18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümünü idrak ettiğimiz bu gururlu günde, kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla milletimizin geleceği adına en değerli varlığını feda eden siz kıymetli şehitlerimizin manevi huzurundayız. Bu vatanı bize ağır bedeller ödeyerek hediye ettiğinizin bilincindeyiz. Aziz vatanımızın birlik ve bütünlüğü uğruna şehadete koşarak gösterdiğiniz fedakarlık kefen biçilemeyecek kadar aziz, tarihe sığmayacak kadar büyüktür. Aziz şehitlerimiz siz mezarınızda rahat uyuyunuz. Sizin yazdığınız destanları, vatanı için gözünü kırpmadan ölüme koşanların evlatları olarak bugün bizler de aynı azim ve kararlıkla vatanımıza sahip çıkacak, sizin kutsal emanetinizi asla ve asla yere düşürmeyeceğiz” şeklinde yazdı.
Şehitlikte yapılan törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Askerlik Şubesi Başkanı Yüzbaşı Yasin Gündoğmuş, “106 Yıl önce bugün 18 Mart 1915’de Çanakkale boğazının geçilemeyeceğini tüm dünyaya gösterildiği ve deniz zaferinin ilan edildiği gündür. Tüm yokluk ve imkânsızlıklara rağmen milletimizin kahraman evlatlarının şehadeti ve gaziliği pahasına kazanılan bu zafer İstiklal harbimize ve nihayetinde Türkiye Cumhuriyetine giden bu yolda çok önemli bir kilometre taşı olmuştur. Şanlı tarihimizde bütün görkemiyle yerini alan ve tüm dünyaya karşı azmin, cesaretin ve fedakârlığın sayısız örneklerinin sergilendiği Çanakkale Savaşı, vatanın bütünlüğü ve bağımsızlığı söz konusu olduğunda Türk milletinin vatanı için hangi zorluklara göğüs gerebileceğinin en güzel örneklerinden birisidir” diye konuştu.
Vali Mahmut Çuhadar, il protokolü ve şehit aileleri, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Milletvekili Tutdere, Çanakkale Zaferini kutladı
YEREL HABERLER Milletvekili Tutdere, Çanakkale Zaferini kutladı
Hukukçulardan Avukat Ersin Arslan’ın vurulmasıyla ilgili açıklama
YEREL HABERLER Hukukçulardan Avukat Ersin Arslan’ın vurulmasıyla ...
Adıyaman Belediyesi’nde toplu iş sözleşmesi sevinci
YEREL HABERLER Adıyaman Belediyesi’nde toplu iş sözleşmesi sevinci
Hak-İş Başkanı Arslan: "En iyisi bu anayasayı çöpe atacağız"
YEREL HABERLER Hak-İş Başkanı Arslan: "En iyisi bu anayasayı çöpe ...
Alev alan kamyonet hurda yığınına döndü
YEREL HABERLER Alev alan kamyonet hurda yığınına döndü
Sincik’te dolu yağışı
YEREL HABERLER Sincik’te dolu yağışı
Antep fıstığı hırsızı tutuklandı
YEREL HABERLER Antep fıstığı hırsızı tutuklandı
Yıldırım, Çanakkale Zaferini kutladı
YEREL HABERLER Yıldırım, Çanakkale Zaferini kutladı
10 yaşında kitap çıkardı Okulun her köşesinde Asel’in kitapları okunuyor
YEREL HABERLER 10 yaşında kitap çıkardı Okulun her köşesinde Asel’in ...
Besni´de depodan fıstık çalan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Besni´de depodan fıstık çalan şüpheli tutuklandı
Turanlı’dan Çanakkale zaferi mesajı
YEREL HABERLER Turanlı’dan Çanakkale zaferi mesajı
Saldırıya uğrayan genç kız yaralandı
YEREL HABERLER Saldırıya uğrayan genç kız yaralandı
Otomobil park halindeki araca çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil park halindeki araca çarptı: 1 yaralı
Kılınç, Çanakkale Zaferini kutladı
YEREL HABERLER Kılınç, Çanakkale Zaferini kutladı
Adıyaman Belediyesinden kahramanlar için online konser
YEREL HABERLER Adıyaman Belediyesinden kahramanlar için online ...
Başkan Alkayış’dan 18 Mart Şehitleri Anma Günü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Alkayış’dan 18 Mart Şehitleri Anma Günü mesajı
Başkan Dağtekin’den 18 Mart Şehitleri Anma mesajı
YEREL HABERLER Başkan Dağtekin’den 18 Mart Şehitleri Anma mesajı
Adıyaman 1954 Spor: 4 Modafen: 1
YEREL HABERLER Adıyaman 1954 Spor: 4 Modafen: 1
Fehmi Çelik’in 18 Mart Şehitleri Anma günü mesajı
YEREL HABERLER Fehmi Çelik’in 18 Mart Şehitleri Anma günü mesajı
Vali Mahmut Çuhadar şehit ailelerini ziyaret etti
YEREL HABERLER Vali Mahmut Çuhadar şehit ailelerini ziyaret etti
Tefecilik operasyonunda 5 gözaltı
YEREL HABERLER Tefecilik operasyonunda 5 gözaltı
Adıyaman’da korona virüs vakaları artıyor Vaka yoğunluğu 100 binde 154’e çıktı
YEREL HABERLER Adıyaman’da korona virüs vakaları artıyor Vaka ...
Gölbaşı’nda berberler ve kuaförler denetlendi
YEREL HABERLER Gölbaşı’nda berberler ve kuaförler denetlendi
Adıyaman’da bağımlılıkla mücadele toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Adıyaman’da bağımlılıkla mücadele toplantısı yapıldı