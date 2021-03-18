Gölbaşı ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıldönümü kutlandı

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Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 106. yıl dönümü kutlandı.

Hükumet Konağı bahçesinde düzenlenen program Atatürk Anıtına çelenk sunumu ile başladı. Çelenk sunumu sonrası program, şehitler için saygı duruşu, İstiklal Marşının okunması, günün önemine binaen yapılan konuşmalar ve okunan şiirlerle devam etti.

Programa, Kaymakam Mutlu Köksal, Belediye Başkanı İskender Yıldırım, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Işık, Gölbaşı MYO Rektörü Prof. Dr. Abuzer Akgün, ilçe Jandarma Komutan Vekili Hilmi Demir, muhtarlar, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.

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