Milletvekili Aydın’ın 18 Mart mesajı

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Haftası nedeniyle mesaj yayımladı.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Haftası’nın 106. yıldönümünü nedeniyle mesaj yayımlayan Ahmet Aydın, atalarımızın emaneti olan bu güzel vatanımızı, her türlü iç ve dış tehdide karşı savunurken bir an olsun gözlerini kırpmadan canlarını seve seve feda eden şehitlerimizi rahmet, şükran ve minnetle andığını söyledi.

Aydın, “Bu topraklarının benliğinde yatan o şehadet arzusu ki; bu milleti zaferden zafere koşturan, dillerde destanlaşan ve Seyit Onbaşı’nın omzunda güç olan bir ilahi aşktır. Ve yine o şehadet arzusu ki; renk, dil, din, ırk, mezhep ayrımını yok edip vatan ve mukaddesat uğruna yiğitleri bir araya getirmiştir.

Bu düstur, inanç ve kararlılıkla bizler de, ecdadımızın yüksek emanetine sahip çıkmaya devam ediyoruz. Dünyanın neresinde olursa dün olduğu gibi bugün de bu milletin evlatları, tarihine, maneviyatına ve mukaddesiyatına sahip çıkmaya devam etmektedir.

Çanakkale Zaferi ve Şehitler Haftası vesilesiyle, başta bağımsızlığımız uğruna hayatlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet ve şükranla anıyorum. Hayatta olan gazilerimize ve yakınlarına en içten minnet duygularımla, aziz milletimizin bu anlamlı gününü tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

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