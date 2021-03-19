Polis ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Sen de mi uşak!

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Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmıyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince durumundan şüphelenilerek durdurulan M.Ç., isimli şahıstan 3 parça halinde 3.70 gram bonzai ve Y.K., isimli şahıstan 13 gram bonzai ele geçirildi. Uyuşturucu maddeleri muhafaza altına alınırken M.Ç., isimli şahsa uyuşturucu madde etkisinde araç kullanmaktan 7 bin TL para cezası ile 5 yıl süreyle ehliyetine el konuldu.

Öte yandan polis ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapmaktan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.R.S., isimli şahsı da yakalayarak gözaltına aldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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