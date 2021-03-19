Çaldıkları malzemelerle jandarmaya yakalandılar

Sen de mi uşak!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tel ve demir kapı hırsızlığı yapan 3 şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman’ın Kahta ilçesinde 60 metre kafes tel, 1 adet demir kapı, 300 metre dikenli tel, 3 top çit tel çalındı. İhbar üzerine kısa sürede harekete geçen Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Kahta ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olayları gerçekleştiren H.Ö., A.K., ve H.Y.K., isimli 3 şahsı yakaladı. Çaldıkları malzemelerle birlikte yakalanan şahıslar gözaltına alınarak jandarma karakoluna götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.