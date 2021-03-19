Adıyaman’da uyuşturucuya göz açtırılmıyor

Sen de mi uşak!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu tacirlerine ve kullanıcılarına göz açtırılmıyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla mücadele konusunda 2021 yılının ilk 3 ay içerisinde yapmış oldukları çalışmalar neticesinde 50 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan 50 kişiden 20’si Adıyaman Adliyesinde çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis ekiplerinin çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam edeceği vurgusu yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.