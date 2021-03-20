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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

CHP’den ‘İstanbul Sözleşmesi’ açıklaması

İHA

CHP’den ‘İstanbul Sözleşmesi’ açıklaması

CHP Adıyaman Kadın Kolları Başkanı Songül Yavuz, feshedilen İstanbul Sözleşmesi ile ilgili basın açıklaması yaptı.
Parti binasında basın açıklaması yapan CHP Adıyaman Kadın Kolları Başkanı Songül Yavuz, İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesiyle birlikte kadınların haklarının elinden alındığını iddia etti.
Yavuz açıklamasında, “Meclis’te oy birliğiyle kabul edilmiş olan İstanbul Sözleşmesi, milletin iradesi yok sayılarak feshedilemez. Biz kadınlar korkmuyoruz, sinmiyoruz, zalimlere itaat etmiyoruz, geri durmuyoruz. Onlar korku yaymaya çalıştıkça, bizim örgütlü gücümüz her geçen gün büyüyor. Onlar dallarımızı budamaya çalıştıkça, bizim köklerimiz güçleniyor.
Başta TBMM olmak üzere her platformda bu sözleşmenin gereklerinin yapılmasını sağlamak için kadın hareketiyle birlikte mücadelemize devam edeceğiz. Bundan sonra bulunduğumuz her alan; sokaklar, mahalleler, meydanlar dahil bizim için mücadele alanıdır.
Vicdan sahibi her erkeğin annesi, eşi, kardeşi, arkadaşı olan ve yaşamın eşit ortağı olan kadınlarla beraber olacağını biliyoruz. Biz, hep birlikte bu zulme dur diyeceğiz. Türkiye’ye aydınlık günleri bizler getireceğiz” ifadelerini kullandı.

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