Milletvekili Aydın’dan Nevruz Bayramı mesajı

AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Nevruz Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Milletvekili Ahmet Aydın, Nevruz’un baharın müjdecisi, birlik, beraberlik ve kardeşliğin sembolü dünyanın en eski ve en zengin barış ve dostluk bayramı olduğunu kaydetti.

Milletvekili Aydın, savaşların, felaketlerin yaşandığı dünyada, kültürel bir mirasımız olan Nevruz Bayramı'nın, insanlara sevgi, hoşgörü ve dayanışmanın değerlerini hatırlatması en büyük dileği olduğunu söyledi.

Aydın, “Bugün barışın günüdür. Bugün kavganın değil, beraberliğin günüdür. Bugün bu topraklar üzerinde bin yıldır bir arada yaşayan öz kardeşlerin birbirleriyle kucaklaşma günüdür. Yeniden uyanan doğayla beraber yüreğimizi daima kaplayacak olan birbirimize olan sevgi ve şefkatimizin günüdür.

Bu duygu ve düşüncelerle başta hemşerilerim olmak üzere tüm Türkiye’nin Nevruz Bayramını en içten duygularımla kutluyor, bu güzel günün barış içerisinde hep beraber neşe, huzur ve sevinçle kutlanarak milletimize mutluluklar getirmesini temenni ediyorum” dedi.

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