AFAD’tan itfaiyecilere eğitim

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Adıyaman İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri Kahta Belediyesi İtfaiye ekiplerine eğitim verdi.

AFAD ekipleri tarafından dağcılık ve iple kurtarma konularında itfaiye ekiplerine eğitim verildi. AFAD arama kurtarma ekipleri, itfaiye ekiplerine teorik ve pratik eğitim verdi. İtfaiye ekipleri binadan iple inme ve kurtarma uygulaması yaptı.

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