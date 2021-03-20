(Düzeltme) HDP Gaziantep Milletvekili Toğrul: “HDP her koşula hazırdır"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adıyaman’daki Nevruz Bayramı kutlamalarında konuşan HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, partisinin kapatılmasıyla ilgili, “HDP her koşula hazırdır” dedi.

Partisinin Adıyaman’daki Nevruz Bayramı etkinliğine katılan HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, kapatma davasıyla ilgili her koşula hazır olduklarına dikkat çekti.

Öte yandan kentte HDP tarafından organize edilen Nevruz Bayramı kutlamaları bu yıl ilgi görmedi. Az sayıda kişinin katıldığı kutlamalarda yüksek riskli iller arasında yer alan Adıyaman’da halaylar çekilerek sosyal mesafe hiçe sayıldı. Nevruz ateşinin yakılması ve sanatçıların sahne almasının ardından, kutlamalar olaysız bir şekilde sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.