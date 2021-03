Down sendromlu Deniz Sinan'ın +1 fotoğraf sergisi açıldı

Adıyaman’da down sendromlu Deniz Sinan’ın çektiği fotoğrafların yer aldığı +1 sergisi büyük beğeni topladı.

Besni Belediyesi’nde çalışan down sendromlu Deniz Sinan, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü etkinlikleri kapsamında fotoğraf sergisi açtı. Besni Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü öncülüğünde Besni Kaymakamlığı önünde düzenlenen program ile hem 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü etkinliği hem de sergi açılışı gerçekleştirildi.

Deniz Sinan’ın objektifine yansıyan 21 kare insan, doğa, yaşam fotoğrafı sergilendi. Serginin açılışı öncesinde görme engelli Emine Buluş söylediği türküler ile programa renk kattı. Programda konuşan Deniz Sinan’ın annesi Fatma Sinan’ın konuşması duygusal anlar yaşanmasına neden oldu.

Fatma Sinan, “Down sendromlu olduğu için ben Deniz ile gurur duyuyorum. O benim evimin neşesi, gündüzümüzün sevinci, akşamımızın şükrü. Denizle ben gurur duyuyorum. Her gün şükrediyorum. Bütün bu özel çocuklara sahip olan anneler, babalar umutlarını kaybetmesinler. Onlar Allah’ın kendilerine özel hediyesidir, onların değerini iyi bilsinler” dedi.

Annesi konuşurken Deniz Sinan gözyaşlarını tutamadı. Serginin açılışını Besni Kaymakamı Nazlı Demir, Belediye Başkanı Eyüp Mehmet Emre, Besni Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Mustafa Orhan ve çeşitli sivil toplum kuruluşunun temsilcileri yaptı. Açılış sonrasında Deniz Sinan, sergiyi gezen Kaymakam Nazlı Demir ve Belediye Başkanı Eyüp Mehmet Emre’ye çektiği fotoğrafların hikayesini anlattı.

Besni Kaymakamı Nazlı Demir, Deniz Sinan ile ilgili yeni bir çalışma yapacaklarını belirterek, “Down sendromluların bizden bir eksiği yok aksine +1 fazlası var. Bu 1 fazlayla da dünyaya bizden daha güzel bakıyorlar. Toplumsal hayatımıza onları daha çok ne kadar çok yerleştirebiliriz, ne kadar çok yer alabilirler diye düşünüyoruz. İnşallah bundan sonra Deniz’in gözünden Besni’nin doğal ve kültürel güzelliklerinin fotoğrafını çektireceğiz. Bir albüm haline getireceğiz. Hem dijital ortamda, hem kağıt ortamında basımını yapacağız, yayımını yapacağız. Biz istiyoruz ki Deniz tüm Türkiye’ye örnek olsun” şeklinde konuştu.

Besni Belediye Başkanı Eyüp Mehmet Emre ise, Deniz Sinan’ın Belediyede çalıştığına dikkat çekerek, “Deniz gerçekten yaptığı işte çok başarılı bir arkadaşımız. Benim sosyal medyadaki şahsi kişisel resimlerin neredeyse tamamını Deniz çekiyor. Dolayısıyla becerilerini, hünerlerini haliyle ispat etmiş oluyor. Şu an içerisinde bulunmuş olduğumuz sergi de bunun tezahürüdür” ifadelerini kullandı.

Deniz Sinan ise, sergilenen fotoğrafları Gaziantep, Adıyaman ve Besni ilçelerinde çektiğini dile getirdi.

