Jandarma ekipleri denetimlere aralıksız devam ediyor

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan sıkı denetimler sonucunda bıçaklar ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, halkın can ve mal güvenliğinin korunmasına yönelik çalışmalarına aralıksız devam eden Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, jandarma bölgesinde gerçekleştirmiş oldukları çalışmalar neticesinde İ.A., isimli şahsın üzerinden yaklaşık 30 santim uzunluğunda bıçak, M.A., isimli şahsın üzerinde yaklaşık 33 santim uzunluğunda kasatura ele geçirildi. Bıçak ve kasaturaya el konulurken her iki şahıs hakkında jandarma ekiplerince işlem yapıldı.

Jandarma ekipleri yine denetimler kapsamında M.A., K.A., M.E., ve V.P., isimli şahıslarda yaptığı aramalarda 25 gram Sentetik Cannabinoid maddesi ile 4 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Jandarma ekipleri uyuşturucu ile yakalanan şahıslar hakkında da işlem başlattı.

Konularla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.