Kahta Belediye Başkanı Turanlı’dan Nevruz Bayramı mesajı

Adıyaman’ın Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı Nevruz Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Belediye Başkanı Turanlı, “Bereketin simgesi, doğanın yeni bir enerjiyle uyanışı, yüreklerimizin yeni umutlarla dolup taştığı ve yeni bir baharın müjdecisi olan Nevruz’un ülkemiz ve dünya insanı için iyilik ve güzelliklerin başlangıcı olması temennisinde bulunuyorum. Bu anlamlı günü, bireysel ve toplumsal sevgi, saygı, hoşgörü, birlik beraberlik ve dayanışma içinde milletimizin sonsuza dek kutlayabilmesini temennisi ile hemşehrilerimizle birlikte, doğa ve tarihle iç içe geçmişten günümüze en büyük kültür varlıklarımızdan olan Baharın müjdecisi Nevruz Bayramı'nı tebrik ediyor; barış, kardeşlik ve dostluğa vesile olmasını diliyorum” diye konuştu

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