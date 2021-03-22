Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ağır 2 kişi yaralandı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucunda 1’i ağır, 2 kişi yaralandı.

Kaza Kahta Organize Sanayi Bölgesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 VA 7711 plakalı Opel marka otomobil ile Mehmet O. (18) yönetimindeki motosiklet Kahta OSB yolunda çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü Mehmet O. ile arkasında oturan Ferhat Ç. (18) yola savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis ve 112 sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Mehmet O. ve Ferhat Ç.'ye ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra ambulansla Kahta Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan sürücü Mehmet O.'nun durumunun ağır olduğu öğrenilirken, Ferhat Ç. ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.