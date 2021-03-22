Şüpheli şahsın üzerinden tabanca ve tüfek ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce Kahta ilçesinde durumundan şüphelenilen bir şahsın üzerinden ve aracından tabanca ile av tüfeği ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde devriye faaliyeti esnasında M.K., isimli şahsın şüpheli hareketlerde bulunması üzerine şahsın üzerinde ve aracında jandarma ekiplerince arama yapıldı. Gerçekleştirilen aramalarda 1 adet kuru sıkıdan çevrilme namlusu açılmış tabanca, 1 adet şarjör, 3 adet fişek ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.