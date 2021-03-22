Kılınç, öğrencilerle bir araya geldi

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Şehit Turan Çelik İmam Hatip Ortaokulu ile Şehit Necati Sayın Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle bir araya gelerek, ‘Ufka yolculuk’ bilgi ve kültür yarışması için kitap dağıttı.

Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, ‘Ufka Yolculuk’ bilgi ve kültür yarışmasının kitap dağıtım töreni için Şehit Turan Çelik İmam Hatip Ortaokulu ile Şehit Necati Sayın Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle buluştu.

Şehit Necati Sayın Anadolu İmam Hatip Lisesi okulundaki buluşma okulun çok amaçlı salonunda gerçekleşti. Burada öğrencilerle sohbet edip, okumanın önemi hakkında bilgiler veren Başkan Kılınç, daha sonra Türkiye geneli organizasyonunu Server Yaşam Vakfının yaptığı, Adıyaman il organizasyonunu ise Adıyaman SafvanDer’in üstlendiği Ufka Yolculuk Kültür Yarışmalarının 9.’su olan sağlıklı yaşam konulu kitap okuma yarışması için öğrencilere kitap dağıttı.

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