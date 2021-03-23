Turanlı’dan Yaşlılara Saygı Haftası mesajı

Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, 1824 Mart tarihleri arasında kutlanan "Yaşlılara Saygı" haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Belediye Başkanı Turanlı mesajında, “Geçmişimizin tecrübelerini bugünlere aktaran yaşlılarımız, milli kültür ve değerlerimizin yarınlara taşınmasını sağlayan toplumsal hayatımızın en kıymetli hazineleridir. Yaşlılarına sahip çıkmayan bir toplum, geleceğine yön veremez. Bizler küçüğüne sevgiyle, büyüğüne saygıyla yaklaşılması gerektiğini öğreten bir kültürün mensubuyuz. Büyüklerine saygı duymayan ve sahip çıkmayan toplumlar sağlıklı bir gelecek inşa edemezler. Bilgelik, sabır, hoşgörü ve muhakeme gücüyle geçmişten günümüze köprü kuran, deneyim ve tecrübeleriyle geleceğe ışık tutan, dualarıyla bereket ve huzurumuzu sağlayan yaşlılarımız her türlü sevgi ve saygıyı hak etmektedirler. Bu duygu ve düşüncelerle, Yaşlılara Saygı Haftası münasebetiyle tüm büyüklerimizin ellerinden öper, bu anlamlı günlerini en kalbi duygularımla kutlar, sağlık, sıhhat ve afiyet içerisinde Rabbim uzun ömürler nasip etsin” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.