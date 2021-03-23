Karantinayı ihlal etti, polise yakalandı

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Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN´da, polis ekiplerinin uygulamasında karantina ihlali yaptığı belirlenen Mehmet Ceylan, ambulansla yurda götürüldü.

Olay, akşam saatlerinde Kap Cami Mahallesi´nde meydana geldi. Polis ekiplerinin işlem yapmak için kimliğini aldığı Mehmet Ceylan'ın HES kodu sorgulamasında karantinada olduğu belirlendi. Karantinada olması gerektiği adresin dışına çıktığı belirlenen Mehmet Ceylan, 3 bin 150 TL idari para cezası kesilerek, çağırılan ambulansla yurda yerleştirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN

2021-03-23 21:18:22



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