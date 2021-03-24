Kahta’da ‘Aile ve çocuk’ konulu seminer verildi

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Adıyaman’ın Kahta ilçesinde vatandaşlara ‘Aile ve çocuk’ konulu seminer verildi.

Hayallere Köprü Koruyoruz Derneği Kahta Şube Başkanı ve Kahta Devlet Hastanesi Kadın Doğum Uzmanı Op. Dr. Mehmet Salıcı tarafından halk eğitim merkezi kursiyerlerine yönelik eğitim verildi. Yaklaşık 70 Kursiyerin yer aldığı seminerde Halk Eğitim Merkezi Müdürü Fahri Doğan’da hazır bulundu.

Seminerde Kadın Doğum Uzmanı Op. Dr. Mehmet Salıcı, seminere katılan kursiyerlere, meme kanseri, rahim kanserinde erken teşhisin önemi, doğum kontrol yöntemleri, aile planlaması ve covid19 tedbirleri hakkında bilgi verdi. Op. Dr. Mehmet Salıcı, aynı zamanda kursiyerlerin sorularını da cevapladı.

Yoğun ilginin gösterildiği seminerde Müdür Fahri Doğan, Op. Dr. Mehmet Salıcı’ya teşekkür etti.

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