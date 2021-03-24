Üç araç birbirine girdi: 2 Yaralı

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Adıyaman’ın Kahta ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Kıymaz idaresindeki 34 FA 4382 plakalı otomobil, Ali Polat idaresindeki 02 FU 181 plakalı otomobil ve Enver Herzem idaresindeki 06 DR 9449 plakalı hafif ticari araç Kahta Diyarbakır yolu 15. Kilometresinde çarpıştı.

3 aracın birbirine girdiği kazada yaralanan sürücü Ali Polat ile araçta bulunan Nurettin Aslan sıkıştıkları araçta itfaiye ekipleri yardımıyla çıkarılarak Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi

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