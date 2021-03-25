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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Korona hastasının aşılı eşine virüs bulaşmadı

İHA

Korona hastasının aşılı eşine virüs bulaşmadı

Aşılanan kişi sayısının 80 bini aştığı Adıyaman’da, Necla Karasu adlı hasta korona virüs (Covid19) sürecini çok ağır geçirirken, aşı yaptıran eşine virüs bulaşmadı.
Adıyaman'da Necla Karasu ve kardeşleri yeğeninin düğününe katıldı. Düğünden sonra Karasu ile birlikte 11 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı. Baş ağrısı, bel ağrısı, ateş, kusma gibi belirtiler ile ağır bir hastalık süreci geçiren Necla Karasu ile ailesi karantinada kaldı. Eşi Zeynal Karasu, Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Çocuk Koordinasyon Merkezinde görevli olduğu için öncelikli olarak 2 doz aşısını yaptırdı. Necla Karasu hastalığı çok ağır geçirmesine rağmen aşısını yaptıran eşi Zeynal Karasu’nun korana virüs testi negatif çıktı. Zeynal Karasu ve eşi aynı ortamda olmalarına rağmen hastalık kendisine bulaşmadı.
Karantina altında olan Necla Karasu’nun annesi Asiye Çimenden korona virüsten hayatını kaybetti. Karantina altında olan Necla Karasu ve diğer kardeşleri karantina altında olduğu için annelerinin cenazesine katılamadı.
Aşı yaptıran Zeynal Karasu, Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Çocuk Koordinasyon Merkezinde çalıştığı için aşı önceliği olduğunu belirterek, “Aşı önceliğim vardı. 1. doz ardından 2. doz aşımı yaptım. Tabi bu süreçte eşimin yeğeninin düğünü vardı. Eşi törene katıldı. Düğünden sonra eşim rahatsızlandı ve korona virüs testi pozitif çıktı. Biz de temaslı olduğumuz için karantinaya alındık. Aşı olduğum için negatif çıktı. Bana bulaşmamasının nedenini aşıya bağlıyorum. İyi ki de aşı yapmışım. Aşı olmayanlar mutlaka aşılarını olsunlar, korkmasınlar. Herhangi bir yan etkisi olmadı. Herhangi bir sıkıntı yaşamadım” dedi.
Necla Karasu ise çok zor bir süreç yaşadıklarını dile getirerek, “Biz yeğenimin düğününe gittik. Kına gecesine gittim, ondan sonra yakalandım. Oradan geldim testimi yaptım, pozitif çıktı. Bu illet de çok kötü bir illettir. Kurban olduğum Allah, düşman başına vermesin. Çok zor bir süreç yaşadık. Düğünden sonra annem vefat etti. İçimizden böyle sökerek gitti. Biz hepimiz kapının arkasında kaldık. Hiç kimse annemin taziyesine gidemedi. Bu nasıl acı, bu nasıl illet” diye konuştu.
Adıyaman Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkan Yardımcısı Osman Küçükkelepçe ise Adıyaman’da aşılama çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini ifade ederek, “Adıyaman’da şu anda 80 binin üzerinde vatandaşımızı aşıladık. Sağlık çalışanlarımızdan başladık. Sağlık çalışanlarımızın yüzde 79’unu şu anda aşılamış vaziyetteyiz. İlk toz aşılarını bitirdik. Bu grup dışında 65 yaş üzeri vatandaşlarımızı da peyderpey aşıladık. Bu vatandaşlarımızın da şu anda yüzde 70 civarında hedef nüfusunu aşılamış durumdayız. 65 yaş üzeri vatandaşlarımızı aşıladığımız için şu anda yeni vakalarda yaş ortalamamız yeni hastalarda giderek düşüyor. Hastaneye yatışı yapılan vatandaşların da aynı şekilde yaş ortalaması düşüyor. Yaşlı hastalarımız hem daha az hastalanıyor, hem de daha az hastanelik oluyor. Bu bizim için sevindirici bir gelişmedir. Aşının etkinliğini de biz ilimizde gözlemliyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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