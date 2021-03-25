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Gece saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle Adıyaman’da 14 köye ulaşım sağlanamıyor.

Gece saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle Çelikhan ilçesine bağlı 8 köye, Kahta ilçesine bağlı 2 köye ve Sincik ilçesine bağlı 4 Köy yolu kapandı. Kapanan 14 köye ulaşımın sağlanması için İl Özel İdare ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

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