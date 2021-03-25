TFF 3. Lig Adıyaman 1954 Spor:1 - Muğla Spor: 2

TFF 3. Lig 4. Grupta mücadele eden Adıyaman 1954 Spor, Muğla Spora 21 yenildi.

Adıyaman 1954 Spor, Muğla Sporu ağırladı. Adıyaman Atatürk Stadında oynanan maçı Abdulbaki Ayyıldız yönetti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan maçın ilk yarısında her iki takımdan da gol gelmedi. Kıyasıya mücadelenin verildiği maçın ilk yarısı 00 beraber bitti. Maçın 67. dakikasında Muğla Spor oyuncusu İbrahim Can Köse’nin vuruşuyla top ağlarla buluştu. Maçın 87.dakikasında Adıyaman 1954 Spor oyuncusu Cafercan Aksu’nun attığı gol ile maç 11 oldu. 6 Dakika uzatmalara gidilen maçta +90’da Muğla Spor oyuncusu Emre Okur’un attığı gol ile maç 21 oldu. Maçta başka gol olmayınca maç 21 bitti.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Adıyaman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş ve kulüp yöneticileri maçı şeref tribününden izledi.

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